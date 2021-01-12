В Екатеринбурге загорелся склад со вторсырьем

В ангаре на промышленной площадке на улице Краснодарская,13 в Екатеринбурге произошел пожар. По предварительной информации горит склад со вторсырьем, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. Площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Под воздействием высокой температуры на площади 250 кв. м произошло частичное обрушение кровли»,— сообщили в МЧС.

На месте пожара развернут оперативный штаб. В тушении задействованы 66 человек личного состава, 16 единиц спецтехники. На место пожара выехала передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Отметим, ранее пожар на промышленной площадке произошел в Среднеуральске. Там горел ангар со смазочными материалами. Во время пожара обрушилась кровля на площади 300 кв. м.