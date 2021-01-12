В Среднеуральске загорелся ангар со смазочными материалами

В Среднеуральске (Свердловская область) загорелся ангар со смазочными материалами. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожар возник на территории промышленной площадки по адресу ул. Ленина, 1. Площадь пожара составляет около 600 кв. м.

«Принимаются меры по недопущению распространения огня на соседнее строение. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек. На месте работают 50 человек, три звена газодымозащитной службы, 15 единиц спецтехники»,— сообщили в МЧС по Свердловской области.

Как отметили в министерстве, для координации действий сил и средств на месте пожара развернут оперативный штаб.

Недалеко от места пожара находится Среднеуральская ГРЭС. В пресс-службу ПАО «Энел Россия» рассказали, что пожар возник не на их территории.

«На территории Среднеуральской ГРЭС ПАО "Энел Россия" очагов возгорания нет. Электростанция работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с заданными графиками»,— отметили в пресс-службе.