Во время пожара в Среднеуральске обрушилась кровля ангара, есть пострадавший

Во время пожара в ангаре со смазочными материалами в Среднеуральске обрушилась кровля. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, частичное обрушение кровли произошло под воздействием высокой температуры на площади 300 кв. м.

Сообщение о пожаре на Ленина, 1 поступило в 16:04, в 18:10 огонь был локализован. Площадь пожара составила 800 кв. м. Один человек пострадал, в министерстве пояснили, что мужчине оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнее строение. Для борьбы с огнем пожарные производили пенную атаку»,— сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.