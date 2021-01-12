Украина и Молдавия решили начать заново

Новый президент Молдавии Майя Санду во вторник посетила Киев в рамках своего первого зарубежного визита в качестве главы государства. Госпожа Санду приехала в украинскую столицу с намерением «починить» отношения между странами, которые резко ухудшились в 2016 году из-за позиции предыдущего молдавского президента — Игоря Додона — по Крыму. И ей это, похоже, удалось. Как заявил по итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский, в отношениях двух стран начался новый этап.

Прибыв в Киев на автомобиле, Майя Санду с первых минут встречи задала переговорам дружелюбный тон. Владимир Зеленский вместе с ротой почетного караула торжественно встретил свою молдавскую коллегу у киевского Мариинского дворца. Осматривая строй военных, госпожа Санду произнесла официальное приветствие украинской армии.

«Слава Украине!» — сказала она, услышав традиционный ответ: «Героям слава!».

Это был не единственный жест в сторону Киева, который госпожа Санду сделала в ходе поездки. «Мне очень приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом в качестве президента Республики Молдова»,— по-украински сказала молдавский лидер на церемонии подписания двусторонних документов, вызвав тем самым на лице своего коллеги сначала легкое удивление, а затем улыбку.

Визиту госпожи Санду на Украину предшествовали четыре года застоя в отношениях республик. После заявления предыдущего молдавского лидера Игоря Додона о том, что «де-факто Крым — это российская территория», с ним не стремились встречаться ни пятый президент Украины Петр Порошенко, ни шестой — Владимир Зеленский. «К сожалению, мой предшественник не просто не смог построить отношения с Украиной, но и, по сути, изолировал наше государство»,— сетовала ранее госпожа Санду, отмечая, что намерена «починить» отношения с Киевом.

После смены молдавского руководства стороны нашли общий язык: «Молдавия твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины»,— сказала Майя Санду. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник заявил: у сторон совпадают взгляды и на урегулирование Приднестровского конфликта. «Приднестровье должно вернуться в состав Молдавии с выводом российских войск»,— указал он. Как сообщил Владимир Зеленский, приднестровская тема обсуждалась и на переговорах на высшем уровне — с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС).

Теперь вектор риторики Киева развернулся в противоположную сторону. Во вторник Владимир Зеленский объявил, что эти переговоры — «это начало новых отношений Украины и Молдовы», а Дмитрий Кулеба заявил об их «перезагрузке».

Руководство Украины с новым президентом соседней республики объединяют не только общие подходы к вопросам территориальной целостности. «Подтверждаем интерес к углублению регионального сотрудничества для реализации стратегических целей наших государств относительно полноправного членства в Европейском союзе, в том числе путем имплементации соглашений об ассоциации с ЕС»,— сказал Владимир Зеленский по итогам встречи. Кроме того, лидеры республик выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью инициативы «Триморье», которая объединяет 12 государств Центральной и Восточной Европы, от Балтики до Черного и Адриатического морей.

Сторонам удалось согласовать и ряд более локальных вопросов.

Президенты Санду и Зеленский, в частности, заявили, что хотят создать транспортный коридор между Кишиневом и Киевом.

«У нас есть амбициозная идея — это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр (сейчас там паромное сообщение.— “Ъ”), и это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов»,— сообщил президент Зеленский. По словам молдавского лидера, эта трасса может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы.

Кроме того, стороны выразили желание развивать сотрудничество в энергетической сфере.

Речь идет об увеличении объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проекте транзита европейского газа по территории Молдавии на Украину, возобновлении поставок электроэнергии Кишиневу.

Президенты также обсудили тему соблюдения прав меньшинств в сфере образования, борьбу с контрабандой на границе республик, возможность внедрения механизма пересечения границ между странами по ID-паспортам.

Формировать стратегию и координировать действия для решения задач двусторонней повестки дня, по словам украинского лидера, стороны намерены в рамках «президентского совета», о создании которого было объявлено по итогам переговоров. Как отметила Майя Санду, инициатива станет «важным шагом на пути установления стратегических отношений».

Марина Коваленко