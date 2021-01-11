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Обжаловано возбуждение уголовного дела в отношении прокурора Кировского района Саратова

Адвокат прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова Андрей Морозов обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении своего доверителя. Он считает, что у следствия «не было оснований» возбуждать это уголовное дело. Эта жалоба поступила сегодня в Волжский районный суд.

Еще одна апелляционная жалоба – об избрании в отношении прокурора меры пресечения в виде домашнего ареста – поступила в областной суд.

К рассмотрению они на данный момент не приняты.

Напомним, Андрей Пригаров подозревается в получении взятки в особо крупном размере от представителя компании, занимающейся оказанием ритуальных услуг. Общий размер незаконного вознаграждения за период с декабря 2017 по декабрь 2020 года составил не менее 18 млн руб.

Марина Ковалева


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