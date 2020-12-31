По подозрению в получении взяток задержан прокурор Кировского района Саратова

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова по подозрению в получении крупной взятки. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по материалам УФСБ России и прокуратуры Саратовской области.

В СУ СКР по региону пояснили, что с ноября 2013 года по февраль 2018 года господин Пригаров работал в должности первого заместителя прокурора Саратова, а с февраля 2018 года был назначен прокурором Кировского района города. На этих должностях с декабря 2017 года по декабрь 2020 года он получал деньги за «общее покровительство» от представителя компании, занимающейся оказанием ритуальных услуг, денежные средства в качестве взятки. Общий размер взятки за это время составил не менее 18 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере).

«Прокуратура Саратовской области ведет бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями коррупции, в том числе и в собственных рядах. Надзорное ведомство неукоснительно исполняет требования Генерального прокурора РФ к служебному поведению работников, проводя соответствующие проверки. Прокуратура области и впредь будет вести последовательную антикоррупционную работу», - уточнили в прокуратуре Саратовской области.





В среду, 30 декабря, стало известно о том, что Андрей Пригаров уволен из прокуратуры.

Адвокат Андрея Пригарова Андрей Морозов сказал „Ъ-Средняя Волга“, что его доверитель не признает вину в полном объеме. «На тех следственных действиях, которые проходили в отношении него, он категорически не признал вину», — отметил господин Морозов. По его словам, сейчас господин Пригаров находится в ИВС, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сергей Петунин