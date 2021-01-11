Временный наземный переход в центре Челябинска станет постоянным

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову проработать вопрос по сохранению на постоянной основе наземного пешеходного перехода на улице Цвиллинга.

Переход в районе остановки открыли в середине октября прошлого года рядом с трамвайной остановкой «Площадь Революции» на время ремонта подземного перехода. Сегодня объект открыли для пешеходов. При этом вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев констатировал, что маломобильным гражданам пользоваться переходом будет проблематично. «Отдельная полоса для маломобильных граждан создана, но подъемник пока не смонтирован. С учетом того, что выход на трамвайную остановку очень узкий, пользоваться им проблематично, и будет вызвать вопросы»,– сообщил замглавы.

В связи с этим мэр поручила оставить временный наземный пешеходный переход на улице Цвиллинга на постоянной основе. По словам вице-мэра по дорожному хозяйству Максима Куляшова, такая возможность есть, «с небольшими совершенствованиями».