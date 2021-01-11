В Челябинской области сняли запрет на работу баров и ресторанов по ночам

На территории Челябинской области прекратило действовать ограничение на работу заведений общественного питания по ночам – в период с 23 до 6 часов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работать ночью барам и ресторанам Южного Урала нельзя было с 1 декабря. Одновременно с этим ограничением был введен запрет для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общепита, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Он продолжает действовать, уточнили в правительстве.

В декабре на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос «Ъ-Южный Урал» о ночных ограничениях для заведений общественного питания, губернатор Алексей Текслер отметил, что власти рассчитывают на «новогодние праздники в семейном режиме». «Для нас это важно с точки зрения сдерживания пандемии, этот сектор в целом работает. Понятно, что это высокий сезон, определенные потери были и будут, к сожалению»,- сказал глава региона. Он добавил, что в регионе существует ряд мер поддержки для пострадавших отраслей, однако расчеты убытков конкретных предприятий – «очень сложная история», и пока нигде не разработан эффективный механизм оказания помощи бизнесу с учетом потерь.