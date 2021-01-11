В Челябинске назначили начальника управления стратегического планирования

Начальником управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска стала Ольга Косикова, которая с 2006 года работает в городском управлении экономики, сообщают в пресс-службе мэрии. Госпожа Косикова окончила Челябинский агроинженерный университет по специальности «Экономика и управление».

Положение о создании управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям было утверждено в конце января прошлого года. Исполняющим обязанности его руководителя был вице-мэр Валерий Смирнов.