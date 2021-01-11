Главные новости к утру 11 января

После подсчета 98% бюллетеней исполнявший обязанности премьер-министра и президента Киргизии Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов на выборах главы государства, следует из данных ЦИК Киргизии. Итоговая явка составила 39,75%. О выборах

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о решении досрочно покинуть пост. По ее словам, причиной ухода стало состояние ее здоровья. Она возглавляла город с сентября 2018 года. 14 января Якутская городская дума примет официальное решение об отставке и назначит дату новых выборов. Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Об избрании первой женщины—мэра Якутска

В понедельник, 11 января, Палата представителей рассмотрит резолюцию, в которой вице-президенту США Майку Пенсу предлагается запустить процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти. О планах нижней палаты Конгресса сообщила ее спикер Нэнси Пелоси. Ответ на резолюцию господин Пенс должен будет дать в течение 24 часов. После этого Палата представителей намерена перейти к процедуре импичмента. О событиях в Вашингтоне

После событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий, возбуждено не менее 25 уголовных дел. Дела возбуждены по факту внутреннего терроризма. О последствиях штурма здания Конгресса

Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 1,5 млн человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций, финасирующий производство вакцины. Всего число заразившихся COVID-19 в мире достигло 90 млн, количество летальных исходов приблизилось к 2 млн. О борьбе с пандемией

На VIII съезде Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын избран генеральным секретарем партии. Съезд партии проходил шесть дней. По данным ВС Южной Кореи, поздно вечером 10 января в Пхеньяне прошел ночной военный парад в честь съезда. Об оружейной программе КНДР

О предстоящих 11 января событиях — в анонсах “Ъ”.