В КНДР прошел ночной военный парад

В Пхеньяне поздно вечером 10 января прошел военный парад, сообщил Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. Последний раз Северная Корея проводила ночной парад в октябре 2020 года.

«Северная Корея провела ночью на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне военный парад, видимо, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии Кореи (ТПК)»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи также заявил, что совместно с силами США «внимательно следят за развитием ситуации». Военные не исключают, что прошедший парад мог быть лишь генеральной репетицией мероприятия.

VIII съезд Трудовой партии Кореи сейчас проходит в Пхеньяне. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, на съезде лидер КНДР Ким Чен Ын был избран генеральным секретарем партии.

Парад, состоявший в октябре 2020 года, был посвящен 75-й годовщине основания ТПК. На нем впервые с 2018 года показали баллистические ракеты большой дальности.

О возобновлении КНДР оружейных программ — в материале “Ъ” «Йонбён выходит на парад».