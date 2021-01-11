Главные анонсы 11 января

В Москве по инициативе президента России Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Будет обсуждаться реализация мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года. О ситуации в регионе

В Москве откроется весенняя сессия Государственной думы России. Как прошла осенняя сессия

Головинский суд Москвы огласит приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим фигурантам дела о нападении на один из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года. Гособвинение попросило приговорить аспиранта к шести годам колонии, а остальных фигурантов к условным срокам. О деле