Jeep показал новое поколение Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee L Overland. Фото: Jeep

Jeep Grand Cherokee L Overland. Фото: Jeep

Jeep Grand Cherokee L Overland. Фото: Jeep

Автомобиль построен на платформе Giorgio от Alfa Romeo Stelvio, что позволило увеличить долю высокопрочных сталей и алюминия в конструкции, а также использовать современные электронные ассистенты водителя.

Для внедорожника на старте продаж будут доступны два бензиновых мотора — 294-сильный 3,6-литровый Pentastar и 362-сильный 5,7-литровый V8 Hemi. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод может быть как задним, так и полным (в различных версиях Quadratrac I, Quadratrac II или Quadra-Drive II).

В список оборудования Grand Cherokee L войдут пневмоподвеска Quadra-Lift, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система UConnect 5, аудиосистема McIntosh, фронтальная камера с функцией ночного видения, панорамная крыша CommandView, а также другое оснащение. Модель предложат как с 6-, так и с 7-местным вариантом салона.

До 2022 года новый Jeep Grand Cherokee L поколения WL с трехрядным салоном будет продаваться параллельно с «коротким» внедорожником Jeep Grand Cherokee поколения WK2, а затем обновят и ее. Позднее появятся и другие модификации модели, включая «заряженные» SRT и Trackhawk.