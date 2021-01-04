Техногиганты попали под удар

Американские власти атакуют крупнейшие технологические компании страны. Facebook, Google, Amazon и Apple обвиняют в злоупотреблении монопольной властью. Чиновники готовы на жесткие меры вплоть до разделения компаний. Например, от Facebook уже потребовали продать WhatsApp и Instagram, а от Google избавиться от браузера Chrome и части рекламного бизнеса. Почему технологические гиганты оказались под ударом? И смогут ли они защититься? Об этом — Сергей Гусев.

В середине 2020-го мир увидел, как чуть ли не самые влиятельные люди планеты — главы американских техногигантов — навытяжку стояли перед конгрессменами и оправдывались. На них сыпались упреки в монополизме, скупке перспективных конкурентов и ущербе потребителям. Затем последовали иски от федеральных регуляторов и отдельных штатов. Параллельно появлялись разоблачительные статьи в ведущих изданиях США и сливы внутренней переписки.

Что стоит за этой атакой? Долгое время американские регуляторы закрывали глаза на усиление цифровых монополий ради лидерства в технологической отрасли. Но теперь корпорации выросли настолько, что сами встали на пути прогресса, отмечает директор антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов. И эта история не новая — американские чиновники уже разделяли технологических монополистов, и каждый раз это приводило к всплеску инноваций. «Когда компании находились в процессе достижения некоего доминирующего положения, они, в общем-то, создавали много нового, но когда IT-гиганты добивались своих целей, они начинали почивать на лаврах и тормозили развитие отраслей. Если бы не было дела против Microsoft, скорее всего, не было бы Google. Если бы не было дела против Intel и IBM, то, скорее всего, не было бы Microsoft. Если бы не было дела против AT&T, вероятно, не было бы интернета»,— говорит Иванов.

Технологические гиганты без боя сдаваться не собираются. Армии юристов и лоббистов осаждают суды и парламент, к тому же корпорации объединяются. Как выяснил The Wall Street Journal, Google и Facebook договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками. Она обещает быть жестокой — корпорациям определенно есть что терять, показал на примере компании Марка Цукерберга управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава: «Facebook, WhatsApp и Instagram — это такие три столпа, на которых стоит компания. Можно ли их разделить? Да, конечно.

Будет ли бизнесу от этого больно? Чрезвычайно, потому что Facebook — это данные, которые обеспечивают постоянный рост рекламной выручки.

Компания этим всем занималась долгие годы, туда инвестировали миллиарды долларов, чтобы упрочить, по сути, монопольное положение на рынке соцсетей и в области владения данными о гражданах».

Тем не менее чиновники наверняка пойдут до конца, хотя бы потому что власть корпораций отчасти стала политической. И такой конкуренции государство точно не потерпит, продолжает Алексей Иванов: «В значительной степени победа кандидата от Демократической партии в президентских выборах — это результат слаженной работы IT-компаний. А если вы президент Соединенных Штатов и кому-то обязаны, то, наверное, вы не очень хорошо себя чувствуете.

Поэтому, скорее всего, именно из-за того, что участие цифровых монополий в политической жизни было столь ярко проявлено, они подписали себе если не смертный приговор, то, по крайней мере, достаточно серьезное наказание.

Вероятно, мы все-таки увидим разделение упомянутых в докладе Конгресса компаний: Facebook, Google и Amazon. Возможно, к ним присоединится еще кто-то».

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Впрочем, такие процессы длятся годами, и едва ли мы увидим конец этого противостояния в ближайшее время. Но американские законодатели собираются ускориться, поэтому есть вероятность, что будущее техногигантов станет чуть яснее уже в этом году.