ABC: телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом

У американского телеведущего Ларри Кинга обнаружили коронавирус, его госпитализировали, сообщил источник ABC. По данным телеканала, 87-летний ведущий находится в медцентре в Лос-Анджелесе.

«За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет упорную борьбу»,— сказал собеседник телеканала. ABC напоминает, что господин Кинг в 2017 году сообщил о борьбе с раком легких. В 2019 году он прошел через ангиопластику, а в 2020 году перенес инсульт.

В США зарегистрировано больше 20,3 млн заражений коронавирусом. Умерли около 350 тыс. человек.