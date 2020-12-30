Певицу Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск

Рок-певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска подмосковного Клина, причина вызова не уточняется. Пресс-служба госпожи Чичериной заявила, что прокомментирует ситуацию после 3 января.

«Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос".— “Ъ”) Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. <...> При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт»,— цитирует повестку о вызове артистки в полицию ТАСС.

Пресс-служба Юлии Чичериной сообщила, что сейчас певица находится не в России, поэтому не смогла прийти в уголовный розыск Клина. «Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной. Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января»,— сказали в пресс-службе.