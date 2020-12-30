Koenigsegg сделал «гибрид» гиперкаров Agera RS и One:1

Компания Koenigsegg сделала «гибрид» гиперкаров Agera RS и One:1 по заказу клиента, пожелавшего доработать свой автомобиль.

Как сообщает шведский автопроизводитель, владелец Agera RS 2017 года выпуска обратился в Koenigsegg с просьбой установить на автомобиль элементы обвеса в стилистике модели One:1. В итоге работа, которая началась осенью 2019 года и должна была завершиться за месяц, вылилась в продлившийся год проект.

Гиперкар, получивший название Agera RS Refinement, обзавелся новыми кузовными панелями с дополнительными вентиляционными отверстиями, задним воздухозаборником, новым активным антикрылом с электроприводом, черными декоративными элементами на кузове и цифровой приборной панелью SmartCluster.

Технически купе не изменилось и, как обычная Agera RS, оснащается 1176-сильным 5-литровым бензиновым V8 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Тираж Koenigsegg Agera RS составил 25 экземпляров, один из которых теперь превращен в Koenigsegg Agera RS Refinement.