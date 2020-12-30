В 2020 году в России отзывали более 647 тысяч автомобилей

В 2020 году в России отзывали более 647 тысяч автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, в 2020 году согласовал 146 программ мероприятий (добровольный отзыв) по предотвращению причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 647 561 единиц», — пояснили в ведомстве.

По сравнению с 2019 годом количество отзывных программ выросло (в прошлом году их было 139), но при этом снизилось число автомобилей с выявленными неисправностям (в прошлом году их было 649,5 тыс. шт.). В 2020 году сервисные кампании затронули как массовые модели «АвтоВАЗа», так и премиальные бренды — в числе марок, объявлявших отзывы, были Bentley, Lamborghinш и Mercedes-Benz, устроивший более 40 кампаний.