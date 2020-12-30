Глава Крыма обвинил спекулянтов в дефиците лекарств

Спекулянты пытаются создать искусственный дефицит медикаментов в Крыму для их последующей перепродажи на черном рынке лекарств, заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса глава республики Сергей Аксенов.

«Проводили встречи с аптечными сетями для выработки позиции, чтобы прекратить паразитирование. У нас дексаметазон начинают по 1250 руб. в разных группах продавать, в десятки раз дороже. А где-то видим целевые попытки выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и продажи на черном рынке»,— отметил глава региона.

По словам руководителя МУ Росздравнадзора по Республике Крым и Севастополю Василия Климова, в аптеках региона поставили крупную партию цефтриаксона, однако тоже по увеличенной цене, поскольку производители препарата уже отреагировали на спрос. Дефицит метилпреднизолона и дексаметазона, по его словам, по-прежнему актуален.

Помимо этого в оперштабе отметили острую проблему нехватки специалистов в медучреждениях республики.

По данным местных властей, на стационарном лечении в Крыму находятся 2892 пациента с COVID-19, 144 больных — в крайне тяжелом состоянии. За минувшую неделю скончались 55 человек.

Всего, по словам чиновников, на данный момент в Крыму развернуто 3930 коек для больных коронавирусом, из них 200 оснащены аппаратами ИВЛ, занято 2963 койки. С начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 24 854 человек, 500 пациентов умерли.

Ранее власти региона заявили, что рассчитывают компенсировать дефицит препаратов за счет гуманитарной помощи из Китая.

Александр Дремлюгин, Симферополь