Honda покинет российский рынок в 2022 году

Компания Honda прекратит поставки автомобилей в Россию в 2022 году, сообщает ООО «Хонда Мотор Рус» в пресс-релизе.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности»,— пояснили в российском представительстве японского автопроизводителя.

Honda продолжит поставки новых мотоциклов и силовой техники на российский рынок, а также сохранит послепродажное обслуживание автомобилей. В настоящий момент линейка Honda в России представлена двумя машинами — кроссоверами CR-V и Pilot.

Напомним, что последним автопроизводителем, который покинул российский рынок, стал Ford. Американская марка прекратила поставки легковых автомобилей и свернула их сборку в России в 2019 году.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Ford оставил управление "Соллерсу"»