Плата за детсады в Екатеринбурге увеличится на 3,3% с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах Екатеринбурга увеличится на 3,3%, сообщила пресс-служба департамента образования города.

В частности, в группах детей до трех лет, которые находятся в детсадах в течение четырех часов и питаются один раз, плата вырастет на 30 руб. и составит 830 руб. В группах полного пребывания плата увеличится на 100 руб. — до 2,7 тыс. руб.

В то же время плата за нахождение детей в группах дошкольного возраста — от трех до восьми лет — с кратковременным пребыванием поднимется на 30 руб. и составит 980 руб., в группах полного пребывания в течение 10,5 часов плата вырастет на 100 руб. и составит 3,17 тыс. руб.

Напомним, последний раз плата за содержание детей в детсадах увеличивалась на 4% в январе 2019 года.

Михаил Мананников