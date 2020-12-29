ВЦИОМ: 42% россиян ждут улучшений в 2021 году

2021 год для России, по мнению 42% россиян, станет более удачным, чем уходящий год, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Среди респондентов в возрасте 60 лет и старше улучшений в жизни страны ждет каждый второй (49%).

Опрос ВЦИОМ проводился 25 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Среди ожидаемых улучшений респонденты назвали улучшение ситуации с коронавирусом (21%), укрепление рубля (9%), индексацию пенсий работающим пенсионерам (6%) и контроль за повышением цен (6%).

В то же время 16% россиян ждут ухудшений в жизни страны. У респондентов в возрасте 45–59 лет такие ожидания есть у каждого пятого (21%). Среди ожидаемых негативных изменений — инфляция (15%), падение уровня жизни (11%) и неудача в борьбе с пандемией (9%)

Каждый третий россиянин (35%) не ждет ни позитивных, ни негативных изменений в 2021 году. Еще 7% россиян не знают, чего ждать от будущего года.