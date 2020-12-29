Онлайн-ритейлеры предложили приостановить запрет на продажу алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к мэру Москвы и главе рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу Сергею Собянину с просьбой временно разрешить пролажу алкоголя онлайн-ритейлерам. Участники рынка утверждают, что это позволит избежать большой концентрации людей в магазинах во время новогодних праздников.

Письмо АКИТ было направлено 24 декабря, сказал РБК президент ассоциации Артем Соколов. Ритейлеры предлагают снимать запрет в пиковые периоды времени, а затем посмотреть на практику и сделать дальнейшие выводы. Ассоциация сообщила, что люди, добровольно соблюдающие самоизоляцию, зачастую выходят на улицу в том числе из-за ограничений на ассортимент, который можно купить онлайн.

Продажа алкоголя онлайн запрещена в России с 2007 года. В июне «Ведомости» сообщали, что их сотрудникам удавалось заказать алкоголь у дистрибьютора Simple и сервисе доставки «Утконос». По информации РБК, сделать это можно и сейчас. Отметим, что в октябре Минпромторг призвал не ждать разрешений на онлайн-продажу алкоголя в ближайшем будущем.