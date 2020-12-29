Изменили отношение

Еще задолго до локдауна в фэшн-индустрии начались разговоры о пересмотре количества выпускаемых ежегодно коллекций и использовании максимально экологичных материалов при создании новых. Пандемия многие процессы ускорила, и бренды один за другим начали внедрять sustainable-принципы в производство. К концу 2020-го блок эко-френдли компаний значительно увеличился. Одним из главных трендов сезона весна-лето 2021 стал апсайклинг, или вторичное использование старых вещей. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает об апсайклинг-коллекциях, на которые стоит обратить внимание.

Miu Miu

Миучча Прада вслед за созданием коллекции Prada Re-Nylon из восстановленного нейлона (его получают после вторичной переработки и очистки собранного в океане пластика, рыболовных сетей, текстильных волокон и других отходов) решила реанимировать платья Miu Miu, выпущенные с 1930-х по 1990-е годы (их собирали в винтажных магазинах и маркетах буквально по всему миру), и выпустить капсульную коллекцию, основанную на этих винтажных моделях. В нее вошли 80 предметов, переосмысленных на новый лад, но все так же щедро декорированных вышивкой, стеклярусом, драгоценными камнями в лучших традициях бренда. Что особенно ценно, над каждым платьем работали вручную. Коллекцию Upcycled by Miu Miu отправили в девять избранных бутиков по всему миру: Милан, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Шанхай, Гонконг, Токио, Санкт-Мориц и, конечно, Москву. В бутик на Столешниковым переулке прибыло сразу девять платьев, в том числе отреставрированная и переработанная модель 1970-х годов с плиссированной юбкой из органзы и топом с кристаллами.

Balenciaga

Перед презентацией преколлекции Демна Гвасалия рассказал в эксклюзивном интервью WWD о планах на 2021 год. Помимо возрождения кутюра креативный директор Balenciaga собирается отходить от классического календаря недель моды и работать с этичными материалами. Что касается весенне-летнего сезона 2021, то коллекция на 93,5% создана из простых материалов (либо сертифицированных как экологически чистые, либо переработанных). Именно такой, «думающей» и осознанной, будет мода, по мнению Гвасалии, через десять лет. Начало положено.

Marine Serre

О своих осознанных намерениях Марин Серр заговорила еще в прошлом году, когда выпустила видеопроект Regenerated Series — так она решила познакомить клиентов, поклонников марки и всех неравнодушных к ресурсам Земли с процессом апсайклинга. Этой осенью дизайнер пригласила заглянуть в закулисье, чтобы показать, как рождается новая жизнь из уже повидавшего виды денима, шелка, трикотажа, кожи, искусственного меха (в ход пошли даже наволочки и ковер), а под занавес 2020-го объединила усилия с лейблом AWGE (A$AP Rocky). Так появилась капсула одежды и аксессуаров опять-таки из переработанных материалов. Серр реанимировала старую ткань и сшила из нее куртки, джинсы, футболки, даже пуховик, балаклаву и повязку на голову. Все вещи вышли в свет с узнаваемым «лунным» принтом французской марки.

Levis & Ganni

Благодаря совместным усилиям датчан Ganni и американцев Levis индустрия пополнилась еще одной «осознанной» коллекцией, состоящей всего из трех позиций (рубашка, платье с воротничком и пара джинсов). Для создания капсулы Love Letter дизайнеры вооружились переработанным денимом (коллекция выполнена из остатков ткани джинсов 501 Original из архива Levi`s в Лос-Анджелесе, а после приняли решение не продавать получившиеся вещи. Их можно взять в аренду на платформе Ganni Repeat (от $55 в неделю за каждую единицу) — пока акция распространяется только на США и Европу.

Levis & Ganni

J. W. Anderson

Капсула Made in Britain авторства Джонатана Андерсона — история про переосмысление культовых силуэтов из остатков материалов прошлых сезонов. Креативный директор одноименного бренда прибегнул к фирменным техникам (лоскутное шитье, обратная строчка, необработанные и открытые швы), чтобы получить на выходе рубашки свободного кроя, тренч, накидку, платье и футболки из переработанной ткани, но в узнаваемом стиле JW. Anderson. «Идея Made in Britain возникла по причине карантина, когда мы начали шить одежду из того, что у нас было, и работать с местными производителями,— объясняет Джонатан Андерсон.— Я думаю, в будущем мы увидим гораздо больше апсайкл-единиц».

MM6 Maison Margiela

В первый месяц наступившего 2021-го на сайте, в бутиках MM6, избранных магазинах можно найти сумку-мечту Japanese bag, три пары обуви (включая легендарные 6 HeelBoot с цилиндрическим каблуком и цифрой 6 на подошве) и несколько предметов одежды из Upcycled Patchwork. Экземпляры лимитированной коллекции изготовлен по принципу пэчворка — из оставшихся материалов прошлых сезонов, а значит, каждый предмет на вес золото (уникален, и принт не повторяется).

Ольга Шевченко