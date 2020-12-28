Девелоперы увеличили число выводимых на петербургский рынок проектов

Во второй половине 2020 года рынок жилой недвижимости Петербурга стал активнее пополняться новыми проектами. Об этом сообщают эксперты компании Colliers International.

Если раньше в месяц на рынок выходили один-два проекта, к концу года этот показатель составил уже порядка четырех проектов в месяц.

В компании пояснили, что льготная ипотека положительно сказалась на рентабельности девелоперских проектов. По словам директора департамента жилой недвижимости Colliers International Елизаветы Конвей, в четвертом квартале 2020 года средний темп вывода на рынок проектов увеличился до четырех проектов в месяц.

За период с начала года застройщики вывели на рынок 25 проектов, 40% из них пришлась на сегмент «бизнес». На проекты классов «премиум» и «элит» пришлось 24% и 4% соответственно.