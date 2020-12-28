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Фото: Игорь Зотин / Фотохроника ТАСС

Москва встречает новый, 1991 год

Альбом 1991 года

Журнал "Огонёк" от , стр. 45

Новый год — всегда вера в новую и более счастливую жизнь. Тот Новый год, начинающийся 1991-й, был особенным — казалось, весь мир решил стать лучше, добрее, миролюбивее. Вот и Фукуяма, ставший за прошедшие три десятилетия мемом, предсказывал тогда конец истории и безоговорочное счастье. Три десятилетия были потрачены на соскальзывание в коллективное пике — недоверия, роста вооружений, раскрутки пропагандистских машин — уже до автохода, «до полной гибели всерьез». Всемирный прыжок в коронавирусный водоворот станет ли точкой в этом убийственном движении? Философия не спасает мир. Увы. Может быть, это сделают надежда и общие усилия? О разбитых иллюзиях и грустных итогах читайте материал Леонида Млечина «Счастливые предсказания не сбываются».



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