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Коммерсантъ FM
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Символы 90-х

Клетчатые сумки, малиновые пиджаки и пейджеры

17 июня 1970 года американец Эдвин Лэнд запатентовал фотокамеру Polaroid. До России это чудо техники массово дошло только в 1990-х годах и стало одним из символов того времени. Какими еще вещами запомнилась эпоха 90-х — в фотогалерее «Ъ».

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Ларьки

Ларьки

Фото: Медведева Наталья / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Шестисотые мерседесы»

«Шестисотые мерседесы»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Херши-кола»

«Херши-кола»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Аудио- и видеокассеты

Аудио- и видеокассеты

Фото: Басалаев Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пейджеры

Пейджеры

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Камеры Polaroid

Камеры Polaroid

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ваучеры

Ваучеры

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Игровые приставки

Игровые приставки

Фото: Коммерсантъ / Варвара Славущева  /  купить фото

Кнопочные сотовые телефоны

Кнопочные сотовые телефоны

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Малиновые пиджаки

Малиновые пиджаки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Купюры в 100 000 рублей

Купюры в 100 000 рублей

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Спирт Royal

Спирт Royal

Фото: Александр Джус / Фотоархив журнала «Огонек»

Растворимые соки

Растворимые соки

Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости

Тамагочи

Тамагочи

Фото: Reuters

Тетрис

Тетрис

Фото: Борис Кавашкин / Фотохроника ТАСС

Клетчатые сумки

Клетчатые сумки

Фото: Наталья Медведева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жвачка

Жвачка

Фото: Александр Овчинников / Фотохроника ТАСС

Билеты МММ

Билеты МММ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Вишневые «девятки»

Вишневые «девятки»

Фото: Николай Никитин / ТАСС

Лосины

Лосины

Фото: Александр Шогин / ТАСС

Бейсболки USA California

Бейсболки USA California

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Dial-up модемы

Dial-up модемы

Фото: AP

«Ножки Буша»

«Ножки Буша»

Фото: AP / Misha Japaridze

Видеодвойки

Видеодвойки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Борсетки

Борсетки

Фото: Панов Алексей / ТАСС

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Ларьки

Фото: Медведева Наталья / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Шестисотые мерседесы»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Херши-кола»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Аудио- и видеокассеты

Фото: Басалаев Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пейджеры

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Камеры Polaroid

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ваучеры

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Игровые приставки

Фото: Коммерсантъ / Варвара Славущева  /  купить фото

Кнопочные сотовые телефоны

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Малиновые пиджаки

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Купюры в 100 000 рублей

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Спирт Royal

Фото: Александр Джус / Фотоархив журнала «Огонек»

Растворимые соки

Фото: Юрий Заритовский / РИА Новости

Тамагочи

Фото: Reuters

Тетрис

Фото: Борис Кавашкин / Фотохроника ТАСС

Клетчатые сумки

Фото: Наталья Медведева / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Жвачка

Фото: Александр Овчинников / Фотохроника ТАСС

Билеты МММ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Вишневые «девятки»

Фото: Николай Никитин / ТАСС

Лосины

Фото: Александр Шогин / ТАСС

Бейсболки USA California

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Dial-up модемы

Фото: AP

«Ножки Буша»

Фото: AP / Misha Japaridze

Видеодвойки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Борсетки

Фото: Панов Алексей / ТАСС

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