Символы 90-х

17 июня 1970 года американец Эдвин Лэнд запатентовал фотокамеру Polaroid. До России это чудо техники массово дошло только в 1990-х годах и стало одним из символов того времени. Какими еще вещами запомнилась эпоха 90-х — в фотогалерее «Ъ».

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