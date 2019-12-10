«Таттелеком» получит от РФ 1,1 млрд рублей на подключение соцобъектов к интернету

На подключение свыше 1,9 тыс. социально значимых объектов к интернету в Татарстане из федерального бюджета выделят 1,1 млрд руб. Работами в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» займется ПАО «Таттелеком». Об этом на брифинге в кабмине Татарстана заявил гендиректор компании Айрат Нурутдинов, сообщается на сайте регионального правительства.

По его словам, подключение свыше 1,9 тыс. соцобъектов к интернету планируется осуществлять в течение трех лет с использованием волоконно-оптических линий связи. Работы будут проводиться в 741 населенном пункте Татарстана. В число объектов указаны 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС и три территориальные избирательные комиссии, уточнил господин Нурутдинов.

Он также добавил, что в настоящее время закончился первый этап подключения соцучреждений к интернету. За счет этого в 566 социально значимых объектах Татарстана появился интернет.

"Ъ-Казань"