Основана в 1994 году. Производит 2,3 тыс. т молока в сутки. В аграрном производстве занято 13,7 тыс. сотрудников. В структуре компании — 36 животноводческих комплексов, 24 сельхозпредприятия в рамках девяти кластеров в 12 регионах России, в том числе в Воронежской и Курской областях. Общее поголовье молочного стада КРС — 173,8 тыс. животных. Земельный банк — 597,7 тыс. га. Валовой сбор зерновых в 2018 году — 302,56 тыс. т. Выручка головной немецкой Ecosem Agrar в 2018 году составила €240 млн, EBITDA — €116 млн. Компания в 2018 году получила €16,2 млн субсидий на приобретение племенного скота, операционных субсидий на поддержку растениеводства и животноводства и иных субсидий; еще $21,1 млн — компенсация процентных ставок по кредитам, полученным до 2017 года, и экономия на процентных ставках по льготным кредитам после 2017 года.