Штефан Дюрр

Родился в 1964 году в провинции Баден-Вюртемберг (ФРГ). В 1989 году, будучи студентом, впервые попал в Советский Союз. В Германии имел фермерское хозяйство площадью 14 га. Бизнес в России начинал с поставок импортной сельскохозяйственной техники, продавал в России подержанные комбайны производства ГДР. Впоследствии холдинг «Эконива-Техника» стал крупнейшим дилером тракторов и комбайнов John Deere в России. В 1994 году основал агрохолдинг «Эконива-АПК». Начинал бизнес в Калуге, Подмосковье и Воронеже. Для нового проекта в растениеводстве выбрал Лискинский район Воронежской области. После покупки колхоза «Тихий Дон» не стал продавать коров и начал заниматься животноводством. В 2002 году основал воронежское подразделение холдинга — «Экониваагро», объединяющее хозяйства в Лискинском, Каширском, Бобровском и Каменском районах. В 2013 году инициировал проект по переработке молока. Являлся координатором проекта «Германо-российский аграрно-политический диалог», цель которого — развитие сотрудничества между парламентариями России и Германии в области сельского хозяйства и его законодательного обеспечения. С 2013 года — гражданин России.