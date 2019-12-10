Playrix заняла Балканы

Один из крупнейших в мире издателей мобильных игр компания Playrix, основанная братьями Игорем и Дмитрием Бухманами из Вологды, поглощает разработчика игр из Сербии Eipix Entertainment. Регион переживает бум разработки игр и может быть интересен Playrix для расширения штата, полагают участники рынка. По их оценкам, в рамках сделки Eipix Entertainment могла быть оценена в сумму до $40–50 млн.

Компания Playrix договорилась о сделке с сербской Eipix Entertainment, рассказали “Ъ” представители сторон. «Eipix Entertainment войдет в состав Playrix, а именно нового дочернего предприятия Playrix RS в городе Нови-Сад»,— уточнила представитель Playrix. Гендиректором Playrix RS стал основатель и глава Eipix Entertainment Мирко Топальски, сообщила представитель Eipix Entertainment. Другие детали сделки стороны не раскрыли.

Основанная в Вологде Игорем и Дмитрием Бухманами Playrix (сейчас базируется в Ирландии) по итогам 2019 года планирует увеличить выручку к 2018 году примерно на 30%, сообщили в компании. Этот показатель, вероятно, достигнет $1,5 млрд, писал 5 декабря Bloomberg. За последний год компания уже потратила более $100 млн на поглощения в разных странах и планирует расширить портфель игр более чем вчетверо, отмечало агентство. Представитель компании Playrix подтвердил “Ъ” объем затрат на приобретения.

Eipix Entertainment основана в 2005 году, в ней работает около 150 сотрудников, компания считается одним из мировых лидеров в разработке игр с поиском предметов (hidden object puzzle adventure, HOPA). По словам ее представителя, «главный хит» Eipix Entertainment — игра в жанре HOPA Dark Parables. Сама Playrix пока глобально не издавала игры в этом жанре.

Наиболее популярной в App Store и Google Play игрой Playrix по итогам октября 2019 года стала игра в жанре головоломки «три в ряд» Homesсapes. По данным App Annie, она заняла восьмую строчку в топ-10 среди наиболее скачиваемых игр и четвертую в топ-10 игр, где пользователи проводят набольшее количество времени. По итогам 2018 года Playrix заняла девятую строчку в десятке наиболее крупных мобильных разработчиков.

В рамках сделки Eipix Entertainment могла быть оценена в сумму до €35 млн (около $39 млн), полагает сооснователь Publ.im Иван Анисимов. «Сделка, думаю, происходила с сохранением дохода от предыдущих игр за прежними собственниками, поэтому вполне возможна сумма €15–17 млн сразу плюс какая-то сумма, которая равномерно распределена на три—пять лет, для сохранения мотивации управленческого персонала, возможно €1–1,5 млн на год»,— рассуждает он. Совладелец LoudPlay Виталий Стародубов полагает, что оценка Eipix Entertainment вполне может быть в районе $50 млн. Playrix увидел в Eipix Entertainment линейку продуктов, которую он может вывести «в топовые» за счет своих маркетинговых ресурсов, считает он. По словам Ивана Анисимова, в Нови-Саде есть хорошая техническая база для новых кадров, а Сербия в целом переживает бум разработки игр.

Владислав Новый, Юлия Тишина