Лидеры думских фракций обсудят с Путиным предстоящие выборы

Как стало известно “Ъ”, в конце декабря президент Владимир Путин встретится с руководителями фракций Госдумы — Сергеем Неверовым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»). Такие планы подтвердили “Ъ” источники во всех четырех парламентских фракциях.

Геннадий Зюганов планирует обсудить с президентом социально-экономические итоги года, проблемы с реализацией национальных проектов, а также изменение избирательного законодательства в преддверии выборов Госдумы в 2021 году, сообщил собеседник в КПРФ. В частности, по его словам, речь пойдет об электронном голосовании, которое было опробовано в этом году на выборах Мосгордумы и вызвало критику со стороны экспертов и проигравших кандидатов, а также о смягчении муниципального фильтра. Владимир Жириновский также будет поднимать вопрос «системы выборов Госдумы в 2021 году», говорит собеседник в ЛДПР. Источник в «Справедливой России» предположил в беседе с “Ъ”, что это будет «предновогодний разговор ни о чем». Представители «Единой России» не раскрыли своих планов на эту встречу. Дата предновогодней встречи пока не определена.

Такие же встречи президент провел в прошлом году 25 декабря. На них лидеры фракций рассказывали о своих законопроектах, а президент спрашивал о «приоритетах на следующий год». Встречи лидеров фракций с главой государства проходят один-два раза в год. Помимо формального общения перед камерами, на этих встречах руководители фракций, как правило, обращаются к президенту с какими-то просьбами, отмечают собеседники “Ъ”. Например, в сентябре Геннадий Зюганов, по словам источника “Ъ” в КПРФ, обсуждал с Владимиром Путиным работу губернатора Иркутской области представителя КПРФ Сергея Левченко, которому, по некоторым данным, грозила отставка.

Мария Макутина