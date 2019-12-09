Артюхов: на Ямале готовятся новые крупные проекты в сфере углеводородов

В перспективе четырех-шести лет на Ямале могут быть запущены проекты в сфере переработки углеводородов с миллиардными вложениями, рассказал на пресс-конференции губернатор округа Дмитрий Артюхов. По его словам, этому способствуют преференции для бизнеса, которые заложены в стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года.

«Те меры, которые закладываются в рамках нового федерального законодательства, в целом нами приветствуются. Что нас радует: предусмотрены существенные льготы и новые возможности для развития нефтегазохимии. Это освобождение от НДПИ, сейчас идет в целом маневр, связанный с углеводородами, даже планируются вычеты в рамках федерального законодательства. Это все делает возможным появления очень серьезных новых производств на Ямале. Их можно запускать не в качестве простой добычи нефти или газа, а в качестве уже более серьезных производственных комплексов»,— отметил господин Артюхов.

По его словам, компании, не дожидаясь начала действия преференций (2020 год), уже начали обсуждать проекты, которые влекут за собой «миллиардные вложения и новые сотни, если не тысячи, высокооплачиваемых рабочих мест».

«Поэтому ожидания эффекта от мер поддержки российской Арктики хорошие. Это позволит нам в перспективе четырех-шести лет запустить проекты, как “Ямал СПГ”. В него в свое время мало кто верил, считали, что проект нереализуемый, сегодня он на полной мощности работает и является одним из ключевых в российской Арктике. Уверен, что законодательство позволит нам ряд таких очень ярких проектов запустить. Это связано, в первую очередь, с переработкой»,— сказал губернатор.

Татьяна Дрогаева, Салехард