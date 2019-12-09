В портовой зоне города Лабытнанги появится логистических центр

Проект нового логистического центра разрабатывается в Лабытнангах, он будет запущен в 2020 году, рассказал на пресс-конференции губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Лабытнанги — транспортный узел с железной дорогой и портовыми мощностями. Станция Обская позволяет уходить транспортному потоку дальше на полуострова Ямал. Те задачи, которые нужны для освоения двух полуостровов, Ямальского и Гыданского, наши транспортные узлы должны будут обеспечивать, мы под это планируем определенное развитие. В Лабытнангах в портовой зоне будет создаваться новый логистический центр. Сейчас проект уже разрабатывается»,— сказал глава региона.

На территории центра будет создано производство строительных материалов, которые необходимы при освоении отдаленных месторождений, чтобы «изделия везли не только из Челябинской области, но и производили в округе», сказал господин Артюхов.

Татьяна Дрогаева, Салехард