На Ямале ужесточат правила продажи алкоголя

Власти Ямала рассматривают возможность запрета продажи алкоголя в магазинах, которые расположены во дворах жилых домов, сообщил на пресс-конференции губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Точных сроков нет, мы это все еще обсуждаем. Дело в том, что не должны в этом случае пострадать ни бизнес, ни жители. У бизнеса должно быть время и возможность перестроиться. Мы понимаем, что алкогольная выручка занимает значимую часть доходов торговой точки. Если мы заберем лицензию у магазина, он закроется, местные жители потеряют магазин шаговой доступности»,— объяснил губернатор.

Он отметил, что правоохранительные органы должны активнее следить за выполнением норм по ограничению продажи алкоголя детям, а также соблюдение временных запретов продажи алкоголя.

В начале октября РБК со ссылкой на Росалкогольрегулрование сообщило, что Ямал вошел в список 11 регионов, где жители покупают за год больше 20 л алкоголя на человека.

Татьяна Дрогаева, Салехард