Установка на экспорт

В ноябре текущего года российские акционеры продали одного из наиболее доходных разработчиков мобильных приложений — Badoo. Международный IT-рынок продолжает завоевывать целый ряд компаний с российскими корнями, среди которых издатели мобильных игр, разработчики сервисов для знакомств и редактирования фото, а также агрегаторы такси. Разработчиков готово поддержать и государство, предоставив протекцию.

Знакомство на $3 млрд

8 ноября российский предприниматель Андрей Андреев и инвестхолдинг «Финам» объявили о продаже своих долей в MagicLab, владеющей мобильными приложениями для знакомств Badoo и Bumble. Покупателем мажоритарного пакета выступили фонды американской Blackstone Group. В ходе сделки MagicLab оценена примерно в $3 млрд. По данным источника “Ъ”, близкого к сделке, структуры Андрея Андреева примерно за 80% MagicLab получат около $2,4 млрд, ИК «Финам» продала 20% за $600 млн. В истории «Финама» это самая большая сделка и, наверное, крупнейшая частная сделка за несколько лет, а доходность по инвестиции «Финама» — «одна из самых высоких», рассказал “Ъ” президент холдинга Владислав Кочетков.

Андрей Андреев запустил Badoo в 2006 году в Лондоне, позже в проект инвестировал «Финам». В 2014 году в партнерстве с сооснователем сервиса для знакомств Tinder Уитни Вольф Херд Андрей Андреев начал развивать дейтинговый сервис Bumble, в котором поиск партнера инициирует женщина.

По объему затрат пользователей приложений App Store и Google Play во всем мире Badoo в 2018 году заняло третье место, следует из отчета App Annie. В 2016 году, когда Badoo было вторым наиболее доходным дейтинговым приложением, Bumble не входило в десятку приложений по объему пользовательских затрат во всем мире, но по итогам 2018 года Bumble заняло второе, отмечает App Annie, называя динамику Bumble «феноменальной».

«Появление одного из крупнейших мировых фондов в качестве контролирующего акционера потенциально может усилить позиции Badoo в части развития на американском рынке. Захват Америки у Badoo не очень получился, но там хорошо растет Bumble, он может составить конкуренцию Tinder»,— рассуждает Владислав Кочетков. По его словам, наиболее значимыми для Badoo стали рынки Европы и Латинской Америки. Андрей Андреев на вопросы “Ъ” не ответил.

На мировом рынке россияне развивают и другие проекты в сфере онлайн-знакомств: управляющий директор Leta Capital Александр Чачава называет приложения Dating.com, входящее в портфель инвесткомпании Дмитрия Волкова Social Discovery Ventures, и основанный Грачиком и Татулом Аджамянами сервис Wakie. «Еще есть ниша, где выходцы из России безусловные мировые лидеры: AI в мобильных приложениях, работа с изображениями, фоторедакторы и прочее»,— рассказывает Александр Чачава. Среди них — Prisma, MSQRD, FaceApp, а также основанный выходцами из СНГ сервис Picsart.

К слову, FaceApp от российской компании Wireless Lab, с помощью нейросетей преобразующий лица на фото, вошел в топ-20 лучших бесплатных приложений App Store 2019 года. В российской версии App Store (не публикует статистику скачиваний) летом текущего года приложение заняло первое место по скачиванию, в Google Play у него сейчас более 100 млн загрузок. В ноябре, по данным Sensor Tower, выручка FaceApp в App Store составила $900 тыс., в Android — $400 тыс.

В первом полугодии 2019 года 38 компаний со штаб-квартирой в России сгенерировали более $1 млн выручки через магазины приложений (не считая доходов от размещения рекламы), сообщили “Ъ” в App Annie. «Российские разработчики создают десятки тысяч приложений, которые скачивают пользователи Google Play по всему миру,— отмечают в Google.— Мы видим множество кейсов, когда студии начинали с небольших проектов и вырастали в компании с доходом более $1 млн в месяц. По количеству таких кейсов Россия — лидер в своем регионе».

Россия в игре

В 2020 году глобальные расходы потребителей на игры в App Store и Google Play составят $75 млрд, прогнозирует App Annie. Разработчику мобильных игр Playrix, основанному выходцами из Вологды Дмитрием и Игорем Бухманами, в 2018 году удалось войти в десятку издателей, получивших наибольшие доходы от пользователей App Store и Google Play. Созданная Playrix игра Gardenscapes-New Acres заняла первое место по доходам в App Store и Google Play в Германии. В сентябре Sensor Tower определила Playrix уже на четвертое место среди крупнейших издателей по объему выручки, получаемой в App Store и Google Play, при этом в тройку лидеров вошли китайские Tencent и Net Ease, а также японская Bandai Namco.

В игры Playrix из Вологды ежемесячно играют более 100 млн человек по всему миру, а сама студия занимает третье место по выручке среди всех мобильных игровых компаний и входит в десятку крупнейших разработчиков мира, говорит представитель Google. Выручка Playrix в этом году достигнет $1,5 млрд (+30%). Причем вместо того, чтобы самой стать объектом поглощения, Playrix сама покупает студии, потратив на приобретения в 2019 году $100 млн, рассказали Bloomberg братья Бухманы.

Среди российских разработчиков мобильных приложений наиболее заметны на международном рынке разработчики игр: несколько компаний, основанных в России, перевалили отметку в $100 млн капитализации некоторое время назад, а начинали еще с игр для соцсетей, согласен Сергей Вихарев, директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ. С развитием компании, даже основанной в России, доля отечественного капитала может снижаться, обращает внимание он: «Наличие зарубежных инвесторов и внятного инвест-трека упрощает выход на зарубежные рынки».

Российские игры уже начали экспансию на новые платформы. Как сообщил источник “Ъ”, близкий к Apple, среди сотни игр, выпущенных специально для Apple Arcade, есть игра Spaceland калининградской Tortuga Team. По словам креативного директора и соучредителя Tortuga Team Антона Михайлова, разработка игр без микроплатежей, которые подходят как для ПК, так и для мобильных устройств, стала «рискованным делом». «За последние пять лет продажи чисто платных игр на мобильных платформах сильно упали. Даже суперхиты вставляют внутрь своих платных игр дополнительные покупки,— поясняет он.— Игроки все больше привыкают к бесплатным играм, где можно докупать бонусы внутри игры. Цена образует серьезный барьер на пути к тому, чтобы попробовать платную игру. Однако мы в силу творческих амбиций стали делать именно такую». Поэтому пошаговая стратегия Spaceland оказалась, по сути, единственной игрой в России, отлично подходящей под критерии Apple Arcade: нужно, чтобы игра не только отлично игралась на Mac, iPhone, iPad и Apple TV, но и не была нигде выпущена. «В каком-то смысле для нас благоприятно сошлись звезды»,— радуется Антон Михайлов.

После выхода на Apple Arcade Spaceland была выведена и на платформу Steam. Не раскрывая продаж и числа игроков на Steam и Apple Arcade, Антон Михайлов признает: заработок c Apple Arcade превзошел ожидания от продажи на всех платных мобильных сторах вместе взятых.

Вокруг света на такси

«Основная тенденция, которую мы сейчас видим в России, состоит в том, что игры разрабатываются с расчетом на международные рынки, а приложения, кроме некоторых глобально востребованных категорий,— на локальный рынок. Появляется все больше проектов независимых разработчиков»,— сообщил “Ъ” заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов. По его словам, львиная доля мобильных приложений — лишь платформы, обеспечивающие доступ к непосредственному сервису или продукту. Пример такой категории — «Яндекс.Такси», который, развивая сервис в других странах, продвигает мобильные технологии как часть своего продукта, указывает Михаил Мамонов.

По уровню проникновения мобильных приложений такси Россия находится на третьем месте в мире: они установлены на смартфонах у 45% населения (в Китае — у 51%, в Мексике — у 46%), отмечает Михаил Мамонов. Канал связи с пассажиром, по его словам, приобретает все меньшее значение — заказы могут поступать как через мобильное приложение, так и через сайт, и по телефону, но в итоге все они попадают на одну и ту же цифровую платформу и распределяются между водителями на основе ее алгоритмов. «В итоге большинство традиционных диспетчерских служб также подключаются к платформам цифровых агрегаторов или внедряют собственные IT-платформы, или просто закрываются»,— поясняет Михаил Мамонов.

Кроме России «Яндекс.Такси» работает в 16 странах, в том числе в Кот-д`Ивуаре, Финляндии, Израиле, Гане, Румынии — под брендом Yango. Но он не единственный российский агрегатор такси, проводящий международную экспансию. Так, сервис «Максим» с 2014 года развивается за пределами РФ, запустив бизнес на Украине, в Казахстане, Грузии, Болгарии, Таджикистане, Белоруссии, Азербайджане, Италии, Индонезии, Чили.

Агрегатор InDriver из Якутии, предлагающий пассажиру самому назначить цену поездки на такси, несколько лет назад также вышел за пределы в РФ, начав работу в Казахстане. В апреле 2016 года интернет-ресурсы InDriver были блокированы в этой стране, компания принимала меры для обхода блокировок. «Окончательно снять блокировку на официальном уровне мы смогли только через два года, по линии антимонопольного законодательства»,— пишет основатель компании Арсен Томский в своей книге «InDriver: от Якутска до Кремниевой долины. История создания глобальной технологической компании».

В 2019 году штаб-квартира InDriver перенесена из Якутии в Маунтин-Вью. При этом выйти на рынок США у InDriver пока не получилось. В октябре 2018 года InDriver в тестовом режиме запустилась в Нью-Йорке, «но почти сразу вслед за этим мы были отправлены в нокдаун», пишет Арсен Томский в своей книге. Компания обнаружила, что группа пассажиров совершала поездки по 5–15 раз в день, тогда как самые активные обычно делают не более 3–5 поездок. При этом значительная часть поездок в Нью-Йорке оплачивалась украденными картами, пишет Арсен Томский: «Мы столкнулись с масштабной и хорошо организованной фрод-атакой». В результате он решил остановить работу сервиса в Нью-Йорке. Дополнительным фактором для этого послужили изменения законодательства, по которым если сервис делает более 10 тыс. поездок в день, то он должен платить минимальную зарплату водителям, почти приравнивая их к штатным сотрудникам.

«Мы изначально делали ставку на развивающиеся рынки, понимая, что именно там наша модель будет востребована»,— пояснил представитель InDriver. Сейчас InDriver работает более чем в 300 городах 28 стран мира, а количество его пользователей превысило 35 млн человек. В октябре сервис занял пятую строчку в рейтинге наиболее скачиваемых приложений для заказа машины от Sensor Tower. А в середине ноября число ежедневных поездок InDriver превысило 1 млн, в том числе благодаря росту в Латинской Америке — в Мексике, Колумбии, Эквадоре и Перу.

По протекции

Российские разработчики приложений получат поддержку и от государства и внутри страны. 2 декабря Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на смартфоны (вступит в силу 1 июля 2020 года), перечень с такими программами предлагается составить правительству. По мнению Сергея Вихарева, наличие предустановленных отечественных аналогов позволит хотя бы на российском рынке выравнять для них условия конкуренции: «Так, требование поддержки ГЛОНАСС поставляемыми в Россию гаджетами стимулировало применение технологии производителями "навигационных" чипов и заметно удешевило принимающие устройства». Едва ли это окажет значительное влияние на зарубежные продажи мобильных приложений российских разработчиков, подчеркивает Сергей Вихарев. «Возможно, некоторые производители пойдут на предустановку ПО в устройства, поставляемые во все страны ЕАЭС, потому, что это проще в смысле дистрибуции»,— считает он.

При этом бизнес выступает против закона об обязательной предустановке софта. 29 ноября Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила президента РФ Владимира Путина отклонить закон. Новые требования приведут к монополизации в сфере разработки российского софта и чреваты усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС, писал президент РАТЭК Александр Онищук.

Реализуются и другие госинициативы по поддержке IT-компаний, стремящихся на международный рынок. К примеру, под эгидой Минкомсвязи в ноябре вместе с SAP был запущен акселератор для помощи российским разработчикам в выходе на зарубежные рынки. Удачные решения могут попадать в SAP Application Store (Минкомсвязь называет его аналогом App Store или Google Play), к которому имеют доступ сотни тысяч клиентов SAP по всему миру.

Владислав Новый