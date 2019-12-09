Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Как стало известно “Ъ”, Россия заняла жесткую позицию по поводу последовательности выполнения минских соглашений. Пересматривать договоренности Москва не намерена, сообщил источник “Ъ” в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту в «нормандском формате». Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

Собеседник “Ъ” уверен, что планы Украины пересмотреть или отредактировать минские соглашения реализованы не будут. Кроме того, безальтернативность минских договоренностей не раз отмечали Франция и Германия.

О подготовке к саммиту — в публикации “Ъ” «Война не уходит одна».