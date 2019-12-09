У торгового центра в Перми, который власти собираются выкупить, сменился владелец

У один из двух торговых центров в центре Перми, построенных в форме «пирамиды» - на ул. Крисанова, 12б – сменил владельца. Если раньше объектом владела предприниматель Алла Кириленко, супруга владельца ТЦ «Айсберг» Александра Кириленко, то теперь комплекс перешел к их дочери Елизавете Кириленко. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно из выписки Росреестра.

Торговый комплекс перешел Елизавете Кириленко по договору дарения в сентябре этого года. Также известно, что на объект недвижимости оформлена ипотека в банке. Помещения в ТЦ арендует магазин «Рыбный день» и харчевня «Длинный нос».

Смена владельца произошла на фоне намерений властей выкупить этот объект. Напомним, под реконструкцию дорожной внутриквартальной сети в Перми планируется изымать частные земли и сносить торговые павильоны и киоски, расположенные на них. Городские власти заявили, что будут выкупать у владельцев необходимые земельные участки. Предприниматели, не согласные с такими намерениями, например, Алла Кириленко, обращаются в суд, пытаясь обжаловать соответствующие постановления мэра города о переносе «красных линий». Госпожа Кириленко, помимо центра «Пирамида», перешедшего ее дочери, является собственником торговых павильонов на Компросе и ул. Ленина (земли под этими киосками тоже планируется изъять).