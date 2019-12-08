На «Самара Арене» побит новый антирекорд посещаемости

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Уралом», прошедший 8 декабря 2019 года на «Самара Арене», посетили 5196 болельщиков, что стало зрительским антирекордом стадиона, вмещающего 45 тыс. человек.

«Крылья Советов» в этом матче уступили со счетом 2:3. Самарская команда с 18-ю очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Самой посещаемой игрой РПЛ на новом самарском стадионе стал поединок между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА, прошедший 31 июля 2018 года. Этот матч посетили 39173 болельщика.

Предыдущий антирекорд посещаемости самарского стадиона был установлен на матче РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уфой», прошедшем 30 ноября 2019 года. За этой игрой наблюдали 5349 человек.

Андрей Сазонов