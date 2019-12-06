В Тольятти бывший начальник отдела полиции предстанет перед судом за взятку

В Тольятти под суд отправят бывшего начальника отделения по обслуживанию секторов отдела уголовного розыска отдела полиции № 22 УМВД России Тольятти, сообщает областное СУ СК РФ.

Начальник полиции обвиняется во взяточничестве («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в начале этого года обвиняемый получил в несколько приемов взятку на общую сумму 160 тыс. руб. за «способствование незаконному бездействию и попустительство по службе при возможной незаконной организация досуга, в том числе проституции». После получения денег полицейского задержали сотрудники УФСБ по Самарской области.

Материалы дела переданы в суд Автозаводского района.

Сабрина Самедова