В Самаре КПРФ проведет митинг против ухудшения жизни трудящихся

В Самаре планируют провести митинг «против ухудшения жизни трудящегося народа» из-за опубликованного приказа о повышении тарифов на вывоз мусора на 4% ежегодно. Об этом в «Твиттере» сообщает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Акция согласована с властями.

Митинг планируется провести 14 декабря в 11:00 (MSK+1) в сквере Родина. Организатором акции является КПРФ.

Однако на заседании Самарской губернской думы 4 декабря глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что в 2020 году в Самарской области не будет повышения тарифа на вывоз мусора.

Ранее суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов. Комментируя решение суда в СМИ, экс-министр энергетики Сергей Марков сообщил, что в течение месяца будет принят новый тариф. При этом чиновник отметил, что будет пересмотрена расценка на сбор и вывоз ТКО до объектов утилизации и сортировки, что может привести к росту тарифа. Впоследствии Сергей Марков покинул министерское кресло и вернулся на пост главы Новокуйбышевска.

Алена Смирнова