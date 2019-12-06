На Кубани судебный пристав осужден за получение взятки

Суд Горячего Ключа признал бывшего судебного пристава-исполнителя Горячеключевского городского отдела УФССП РФ виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Он осужден к штрафу на 0,5 млн руб., а также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на госслужбе или в органах местного самоуправления сроком на три года

Расследованием уголовного дела занимался Белореченский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю. Как сообщили в ведомстве, в производстве пристава находилось производство о взыскании с должника более 54 тыс. руб. Он был временно ограничен в выезде за пределы страны. Исполнитель предложил должнику за 12 тыс. руб. прекратить производство, однако мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. В этот же день пристав получил требуемые деньги и его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками полиции. Приговор суда вступил в законную силу.

Василий Хитрых