Бывшего главврача оренбургской больницы осудят за хищение 6 млн рублей

В Оренбургской области отправят под суд бывшего главного врача, его заместителя и заведующего административно-хозяйственной частью ГБУЗ «Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер»за хищение 6 млн руб. из бюджета. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в период с 2012 года по 2019 год злоумышленники фиктивно трудоустроили 12 «виртуальных работников». На работу они не выходили, обязанности также не выполняли. Всеми полученными денежными средствами должностные лица диспенсера распорядились по своему усмотрению. Бывший главврач свою вину не признал, однако другие сотрудники сознались и рассказали обо всех обстоятельствах.

Злоумышленникам инкриминируется ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог); 12 эпизодов – ч.3 ст.160 УК РФ; 5 эпизодов – ч.3 ст.160 УК РФ. В адрес регионального министерства здравоохранения также было вынесено представление по ч. 2 ст. 158 УПК РФ об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и принятии должных мероприятий.

Алена Смирнова