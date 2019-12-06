Экс-начальника отдела ФМС осудили за незаконную постановку на учет граждан

Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику районного отдела Федеральной миграционной службы Ирине Табачиковой, которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Как установило расследование, а затем и суд, с июля 2014-го по декабрь 2015 года обвиняемая подписала переданные ей бланки свидетельств о регистрации 88 граждан по месту пребывания. Получив незаконно выданные свидетельства о регистрации, эти граждане обратились в отдел пособий с заявлениями о выплате им социального пособия на общую сумму более 2,3 млн руб. «В результате незаконных действий сотрудницы ФМС региональному бюджету был причинен существенный имущественный ущерб»,— отметил представитель областной прокуратуры.

В отношении 50-летней Ирины Табачиковой было расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Рассмотрев его суд назначил экс-сотруднице миграционной службы полтора года лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

Илья Николаев