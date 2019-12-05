ГИБДД увеличит число вопросов о безопасном вождении в экзамене на права

Госавтоинспекция намерена увеличить число задач об основах безопасного вождения в теоретической части экзамена на водительские права, сообщил журналистам замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. Изменения планируют ввести с октября 2020 года.

«Мы предполагаем значительно увеличить количество теоретических задач, в основном дополнив вопросами, которые будут касаться основ безопасного вождения транспортного средства»,— сказал господин Гиляков. Он пояснил, что речь, в частности, идет о вопросах, касающихся психологических основ, а также о создании отдельного блока с вопросами по медицине.

Об изменениях в теоретическом экзамене “Ъ” сообщил в апреле. ГИБДД планирует разделить билеты в зависимости от желаемой категории вождения. Сейчас билеты универсальные. Также планируется расширить общее число задач, существует и возможность введения балльной системы.

Подробности — в материале “Ъ” «ГИБДД переходит от практики к теории».