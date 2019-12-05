Суд отказался отпускать «врача-вампира» из психиатрической клиники

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу Бориса Кондрашина, оставил без изменения решение Ленинского районного суда о принудительном помещении его в психиатрическую клинику. Адвокат и подсудимый настаивали на его освобождении из спецучреждения, сообщает пресс-служба суда.

В январе этого года челябинца задержали по обвинению в использовании поддельного диплома при трудоустройстве врачом-терапевтом в одну из городских больниц. Дома у обвиняемого нашли наркотики. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала лжемедика страдающим психическим расстройством и не отвечающим за свои поступки. Ранее выяснилось, что Борис Кондрашин уже провел около десяти лет в психиатрической больнице после убийства ровесника в 1998 году, когда считал себя вампиром.

Ленинский районный суд весной этого года освободил Бориса Кондрашина от уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов), ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков) ввиду его невменяемости. Принято решение о применении к нему мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрической клинике.