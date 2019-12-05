Донской депутат предложил сделать 31 декабря нерабочим для женщин региона

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев обратился к губернатору региона Василию Голубеву с просьбой сделать 31 декабря этого года выходным днем для женщин, сообщает пресс-служба парламентария. Он обратил внимание главы региона на особую нагрузку, которая ложится на женщин при подготовке к Новому году.

«Когда видишь, как устают женщины в этот день, страшно становится, однако, традиция встречи Нового года всей семьей за праздничным столом является очень важной для русского человека. Очень надеюсь, что губернатор поддержит мою инициативу и пойдет навстречу донским хозяйкам, это будет прекрасным новогодним подарком для всех женщин Донского края»,— передает пресс-служба слова господина Федяева.

В письме Федяев подчеркивает, что такое предложение вызвало одобрение на федеральном уровне но из-за бюрократических проволочек Госдума не успеет в этом году сделать этот день официальным выходным для всех российских женщин. Но такое право есть у глав регионов. Им уже воспользовались главы Томской и Кировской областей.

Дарья Голякова