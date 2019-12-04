Экс-глава алтайской ФМС получил семь лет за взятку деньгами и иконой

Центральный райсуд Барнаула вынес приговор бывшему временному начальнику управления Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю и Республике Алтай Александру Жданову, которого признали виновным в коррупции. Об этом сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

Полковник внутренней службы Жданов, возглавлявший алтайскую миграционную службу почти два года, был арестован по ходатайству следствия в марте 2018 года. Ему предъявили обвинение во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Бывший силовик, по версии следствия, с декабря 2014 по декабрь 2016 года получил взятку в виде крупной суммы денег и иконы Николая Чудотворца от директора краевого филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Дмитрия Музалевского. Следствие установило, что взятка полагалась за лоббирование бизнес-интересов предприятия: якобы по приказу полковника обратившихся в УФМС направляли именно в эту организацию.

В мае 2018 года суд назначил Дмитрию Музалевскому три года условно за мошенничество. В конце того же года следственные органы передали дело в отношении Александра Жданова на рассмотрение суда. Экс-глава УФМС так и не признал свою вину. По информации помощника прокурора Центрального района Барнаула Татьяны Ивлевой, суд признал обвиняемого виновным во взятке деньгами на сумму 193,3 тыс. руб. и дорогой иконой. Фигурант дела получил сеть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также оштрафован на сумму более 1,1 млн руб. и лишен звания полковника внутренней службы.

Александр Жданов возглавил управление ФМС летом 2014 года, после того как его предшественник Валерий Бухтояров покончил с собой. После упразднения ФМС в 2016 году он руководил ликвидационной комиссией.

Подробнее об аресте Александра Жданова читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Миграционные процессы попали под арест»

Илья Николаев