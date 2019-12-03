«Росатом» покупает долю в группе «Дело»

Госкорпорация «Росатом» выкупает 30% управляющей компании «Дело» Сергея Шишкарева. Сделка находится на завершающей стадии, ее сумма не раскрывается. Это уже вторая крупная сделка для группы «Дело» в этом году, на прошлой неделе компания выиграла аукцион по покупке контрольного пакета в крупнейшем контейнерном железнодорожном операторе «Трансконтейнере». Теперь на базе имеющихся активов стороны планируют развивать международный логистический бизнес, в том числе транзитные перевозки по Севморпути.

АО «Атомный энергопромышленный комплекс», входящее в госкорпорацию «Росатом», приобретает «неконтрольную долю» в капитале ООО «Управляющая компания "Дело"», сообщила группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатом». Оформление сделки завершается, говорится в заявлениях компаний. Сумму сделки и долю они не раскрывают.

3 декабря РБК со ссылкой на источники сообщила, что сделка будет организована в формате допэмиссии, в результате которой «Росатом» получит 30% в управляющей компании «Дело».

«Дело» совместно с «Росатомом» продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки, заявил президент группы Сергей Шишкарев.

Перед «Росатомом» стоят «амбициозные задачи» развития нового логистического направления и создания совместной с «Делом» платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса, сообщили в госкорпорации.

«Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия—Европа—Азия, в том числе через Северный морской путь. "Росатом" является уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота»,— заключили там.

Первый замглавы госкорпорации, директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что транспортно-логистическое направление — одно из «приоритетных, стратегических и прорывных». «Мы стартуем не с нуля, объемы внутриотраслевых перевозок и наличие собственного ледокольного флота делают нас серьезным участником этого рынка. Вызов, который стоит перед ''Росатомом'', как инфраструктурным оператором Севморпути, подталкивает нас к тому, что нет времени развивать эволюционно внутри себя необходимый объем компетенций — нам нужно искать сильных и успешных партнеров на этом рынке, объединять усилия и достигать синергии»,— отметил господин Комаров. «Сделка с группой компаний ''Дело'' — это первый шаг к созданию лидера логистического рынка, мы считаем, что это очень перспективное партнерство, которое формирует возможности двигаться дальше, в том числе в международные проекты, позволяя сделать Северный морской транзитный коридор успешным коммерческим проектом»,— заключил топ-менеджер.

Источник “Ъ” отмечает, что у «Дела» есть большой опыт в развитии мультимодальных перевозок, особенный интерес может представлять контейнерный терминал на Дальнем Востоке.

Кроме того, «Дело» активно работает с глобальным игроком на рынке контейнерных перевозок Maersk, добавляет собеседник. Проще привлечь в этот бизнес-проект компетентного игрока, чем создавать с нуля что-то свое, заключает он.

В структуру группы входит стивидорный холдинг «ДелоПортс», мультимодальный транспортный оператор «Рускон», в апреле 2018 года «Дело» приобрело 30,75% оператора контейнерных терминалов Global Ports. Кроме того, 27 ноября «Дело» выиграло аукцион по приобретению 50% плюс две акции крупнейшего контейнерного железнодорожного оператора ПАО «Трансконтейнер». За контрольный пакет компания предложила цену в 60,3 млрд руб.

О планах «Росатома» стать мировым игроком на рынке морских перевозок 20 ноября писали «Ведомости».

Как следует из презентации, подготовленной госкорпорацией (есть у “Ъ”), инвестиции в создание необходимой инфраструктуры на Севморпути оценивались в $7 млрд, значительную часть средств планируется потратить на приобретение флота.

Реализовать проект планируется на собственные средства, деньги соинвесторов и в большой мере за счет привлечения проектного софинансирования. Пилотный запуск линии запланирован на 2024 год. По данным “Ъ”, данную работу в госкорпорации ведет не профильная дирекция Севморпути, которую возглавляет замглавы госкорпорации Вячеслав Рукша, а созданная компания «Русатом Карго», находящаяся в ведении Кирилла Комарова.

Анастасия Веденеева