Республиканцы выпустили доклад в защиту Трампа

Представители Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса США подготовили отчет, касающийся процедуры импичмента президента Дональда Трампа — в нем республиканцы выступили в его защиту. В документе они опровергают утверждения демократов, что господин Трамп злоупотребил своей властью и действовал с неуважением к Конгрессу. 123-страничный доклад (.pdf) вышел накануне опроса четырех свидетелей, которые выступят перед юридическим комитетом Палаты представителей. Он проведет свое первое слушание по вопросу импичмента, передает The Washington Post.

Республиканцы утверждают, что в действиях администрации президента США в отношении Украины нет «ничего плохого по сути». Они среди прочего объясняют подробно каждое из них, включая участие в американской дипломатии личного адвоката господина Трампа Рудольфа Джулиани. «Мы считаем, что этот документ отвечает каждому обвинению, выдвинутому демократами»,— заявил Axios представитель Республиканской партии.

20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года Джо Байдена.

Сейчас господин Трамп отказался от последней возможности отстоять свои интересы в споре с демократами по вопросу импичмента и решил не посылать представителя на грядущие слушания в судебном комитете.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Белый дом не хочет даже слушать про импичмент».